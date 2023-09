Vernachlässigte Berufsausbildung Deutschland gefährdet seinen wichtigsten Wettbewerbsvorteil

Deutschland wird in der Welt um seine duale Berufsausbildung beneidet. Ob West oder Ost, ob NRW oder Bayern – lange Jahre wurden nirgends so gut wie in Deutschland junge Menschen auf ihren Beruf vorbereitet. Die Mischung aus Lehre im Betrieb und theoretischer Ausbildung in der Berufsschule erwies sich lange als unschlagbar, um den innovativen Mittelständlern, aber auch den Großkonzernen und Dienstleistern die Belegschaften zu verschaffen, mit denen sie auf den Weltmärkten so erfolgreich waren.