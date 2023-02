Debatte um Wahlsieger und Wahlverliererin Unanständig, obszön? Berlin bekommt die Regierung, die es verdient

Bettina Jarasch (Büdnis90/Grüne, l-r), Verkehrssenatorin in Berlin, Klaus Lederer (Linke), Kultursenator in Berlin, und Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin in Berlin, begrüßen sich zu Beginn der Sondierungen zur Regierungsbildung vor der Landesparteizentrale der Sozialdemokraten in Berlin.

Foto: dpa/Wolfgang Kumm