Ein vernachlässigtes Wahlthema Berlin – Hauptstadt des Verbrechens

Der rot-rot-grüne Senat hat die Kriminalitätsbekämpfung nicht zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht. Das rächt sich jetzt, vor allem für die Sozialdemokraten. Schließlich gehört die Herstellung der inneren Sicherheit zu den vornehmsten und wichtigsten Aufgaben des Staates. In Deutschland sind hierfür die Länder und in zweiter Linie die Kommunen und der Bund verantwortlich. Die Wählerinnen und Wähler haben also rational entschieden, indem sie wegen der Versäumnisse in diesem Bereich die SPD und Linke auf Talfahrt schickten. Für Menschen in Neukölln, Lichtenberg oder Wedding ist der Schutz des Staates besonders wichtig, weil sie wegen ihres kleinen Einkommens in durch Kriminalität gefährdeten Stadtteilen leben müssen. Die Anhänger der Grünen wohnen in Mitte, Pankow oder Charlottenburg in sichereren Vierteln und legen auf Polizeiarbeit und Kriminalitätsbekämpfung einen geringeren Wert. Das zeigt, dass öffentliche Sicherheit vor allem den Ärmeren zugutekommt, Einheimischen wie Menschen mit Migrationshintergrund gleichermaßen. Beide fühlen sich vom Senat im Stich gelassen.