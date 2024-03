Zerwürfnis mit der Schutzmacht USA Netanjahu setzt Israels Existenz aufs Spiel

Doch genau diese Versicherung Washingtons setzt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aufs Spiel. Der Chef der rechtesten Regierung, die Israel je hatte, kämpft ums eigene politische Überleben. Nur ein glaubhafter Sieg und die Zerschlagung der Terrororganisation Hamas könnte den Untergang Netanjahus noch abwenden. Er hat mit seiner Justizreform Hand an die einzig funktionierende Demokratie des Nahen und Mittleren Ostens gelegt, er hat durch Vernachlässigung der Grenzanlagen das erste Pogrom auf israelischem Boden ermöglicht. Als einzigen Ausweg aus diesem Desaster sieht der inzwischen am längsten regierende Ministerpräsident Israels die Vernichtung der Hamas, koste es, was es wolle.