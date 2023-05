Benachteiligung der jungen Generation Macht Kinder zur Priorität!

Kinder sind die Zukunft. Dieser Aussage, fast schon eine Binsenweisheit, wird wohl kaum jemand widersprechen. Auch viele Politikerinnen und Politiker nicht, denen die Bedürfnisse der Kinder am Herzen liegen. Das sagen sie zumindest, wenn sie gerade über Familienpolitik oder Kindergrundsicherung sprechen oder eine Kita eröffnen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus betonte erst Ende April in einer Debatte über Pandemiefolgen für Kinder und Jugendliche, dass sie deren Belange stärker in den Mittelpunkt des politischen Handels stellen will. Wie dort wird häufig Verbesserung und das Engagement für die Jüngsten versprochen. In der Realität kommt bei den Kindern und Familien aber nicht viel von diesem versprochenen Engagement an.