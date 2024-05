Die beliebtesten Vornamen Emilia statt Helga, Noah statt Wolfgang – wie Namen den Zeitgeist spiegeln

Der eigene Name begleitet jeden Menschen in der Regel ein Leben lang. Um so paradoxer ist es, dass gerade in unserer individualisierten Welt fast alle ihren Namen von außen erhalten – in der Regel von den Eltern. Und so tragen die Kinder die Ideen, Eigenarten, Sehnsüchte und Schuldgefühle ihrer Erzeuger mit sich herum, wie die Gene, die sie erben. Der irische Autor Laurence Sterne lässt seine Romanfigur Tristram Shandy über jenen schicksalhaft-charakterformenden Einfluss philosophieren, den ein Name für das Leben hat – und leider nicht nur einen guten. William steht für hochfahrende Pläne, Andrew für die negative Seite des Zahlensystems, Nick gar für den Teufel. Und Tristram ist die Melancholie pur.