Beerdigung von Alexej Nawalny Das andere, das mutige Russland

Auf dessen letzter Reise versucht Wladimir Putin, Alexej Nawalny möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Drei Stunden lang soll die Familie des Oppositionsführers gewartet haben, bis sie den Leichnam für die an diesem Freitag geplante Beerdigung in Empfang nehmen konnten, teilte Nawalnys Team mit.