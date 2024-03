Beerdigung von Alexander Nawalny Das andere, das mutige Russland

Auf dessen letzter Reise versucht Wladimir Putin, Alexej Nawalny möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Drei Stunden lang soll die Familie des Oppositionsführers gewartet haben, bis sie seinen Leichnam für die an diesem Freitag geplante Beerdigung in Empfang nehmen konnten, teilte Nawalnys Team mit. Eine Stunde lang dauert die Fahrt bis zur Kirche im südöstlichen Bezirk Marjino, die Strecke gesäumt von kilometerlangen Absperrgittern, Dutzenden Einsatzfahrzeugen, elektronischen Sicherheitsschleusen und Polizisten, die Menschen seit den frühen Morgenstunden kontrollierten. Dokumente, aber auch persönliche Gegenstände seien geprüft, das mobile Netz runtergeregelt worden, hieß es. Eine weitere Drohgebärde Putins.