Lernkontrolle in der Schule Sollten unangekündigte Tests verboten werden?

Es ist also nachvollziehbar, wenn Eltern in Bayern ein Verbot unangekündigter Tests fordern. Sie tun das im Interesse des Wohlbefindens ihrer Kinder. An vielen Schulen läuft es ja leider so, dass das eigentliche Lernen und Einüben neuer Inhalte nach Hause verlagert wird. Eltern müssen oder wollen dann Hilfslehrer spielen. So hat sich das Unbehagen ihrer Kinder mit unangekündigten Leistungskontrollen auf die Eltern übertragen. Und sie gehen in Bayern auf die Barrikaden.