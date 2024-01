Proteste der Landwirte Rechtsextreme auf Bauernfang

Was rechtsextremistische Akteure wie die Partei „Der III. Weg", der NPD-Nachfolger „Die Heimat“ und die „Identitäre Bewegung“ schon seit Weihnachten auf ihren Telegram-Kanälen forcieren, ist nichts Geringeres als ein „Bauernaufstand“. Aufrufe zur Beteiligung an den Protesten kursieren seit Wochen, sie werden geteilt von neurechten Medien, völkischen Initiativen und Burschenschaften wie „Germania Köln“, der AfD und ihrer Jugendorganisation JA, der vom Verfassungsschutz in NRW enge Verbindungen zur Identitären Bewegung nachgesagt wird. Der Kopf der IB, der Österreicher Martin Sellner, stellte die Absichten via Telegram in einem Video unverhohlen vor: Um von den Bauernprotesten zu profitieren, müsse man sich zunächst zurückhalten, nicht in die erste Reihe drängen, nicht mit eigenen Ideen und Parolen daherkommen. Die Zielgruppen mobilisieren, die Forderungen der Bauern respektieren und unterstützen, „nur dann entsteht keine Abstoßreaktion von den Bauern“, so die perfide Strategie.