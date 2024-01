Regierungskrise und Bauernproteste Das Ampel-Versagen und die hyperventilierende Republik

Und es geht ja nicht nur um Bauern und Lokführer. Eine große Steuerreform wollte Friedrich Merz schon vor mehr als 20 Jahren, aber er kam nie in ein Regierungsamt. Eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung steht längst an, denn das System funktioniert nur noch, weil aus Steuermitteln gigantische Summen zugeschossen werden – im alten Jahr 112 Milliarden Euro. Das Internet startete vor 30 Jahren, doch weite Teile des staatlichen Sektors stehen digital noch immer am Anfang, wie sich in der Pandemie bei den Gesundheitsämtern und in den Schulen besonders eindrücklich zeigte. Auch über Migration, Asyl und Leistungen für Flüchtlinge wird seit Jahrzehnten gerungen.