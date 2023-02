Neues Kunstwerk Banksy löst erneut Debatte aus – über seine Geschlechtszugehörigkeit

Banksy hat wieder ein Kunstwerk in die Welt gesetzt. Der Street-Art-Künstler überraschte am Valentinstag mit einem neuen Werk an einer weiß getünchten Hauswand in der südostenglischen Stadt Margate. Der Tag war nicht zufällig gewählt, denn Valentinstag ist auch der weltweite Tag gegen Gewalt an Frauen, bekannt geworden unter dem Namen „One Billion Rising“. Es ging dem Künstler, der sich persönlich nicht zu erkennen gibt, also nicht um die unbeschwerten Seiten der Liebe, sondern um einen Kommentar zum Thema häusliche Gewalt. In dem Kunstwerk lächelt eine Hausfrau, angezogen wie in den 1950er-Jahren, den Betrachter an. Ihr fehlt ein Zahn. Ihr rechtes Auge ist sichtbar zugeschwollen. Mit den Händen, die in gelben Gummihandschuhen stecken, scheint sie eine Tiefkühltruhe zuzudrücken. Diese Truhe steht tatsächlich vor der Hauswand. Aus dieser, wiederum aufgemalt, schauen angedeutet zwei männliche Beine heraus.