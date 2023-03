Umgangston auf der Straße Der Auto-Knigge gilt nicht mehr

Den Verfall der Höflichkeit kann die Initiative für sichere Straßen, die hinter dem Portal steht, auch nur subjektiv bestätigen, wie ein Sprecher mitteilt. Es gebe aber in den Bewertungen eine Ausnahme zu den rein fahrverhaltensbezogenen Eigenschaften: „Es gibt die Angabe ‚Bedankt sich freundlich‘, die bei einer positiven Bewertung durch Nutzer vorgenommen werden kann – und dies tun tatsächlich zwei Prozent“, sagt der Sprecher. Damit ist die Angabe immer noch unter den fünf meistgenannten der positiven Verhaltensmuster. Die negative Entsprechung „Schimpft/Beleidigende Äußerung“ taucht dagegen in den Negativ-Top Five nicht auf. Ärger übers Rasen, Abdrängen und falsche Parken scheint die Nutzer also immer noch mehr zu beschäftigen als Unverständnis über die Unhöflichkeit anderer. Was erst mal beruhigend klingt, sagt nichts darüber aus, ob unhöfliches Verhalten nicht doch auf dem Vormarsch ist.