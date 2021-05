Sommer, Sonne, Lockerungen : Warum wir den Kontrollverlust brauchen

Die Sonne kommt, die Innenstädte blühen auf, spätestens ab Montag auch in Köln. Foto: dpa/Caroline Seidel

Meinung Die Ausgangssperren fallen, die Ausgelassenheit kehrt zurück auf die Straßen. Nach all den Monaten im streng regulierten Lockdownalltag ist nur logisch, dass die Bürger die Zwänge hinter sich lassen wollen. Nur eines sollten sie nicht tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke

Das Wetter war schon immer kleinster gemeinsamer Nenner, unverfängliches Gesprächsthema Nummer eins und Gefühlsbarometer der Menschen. Dass sich der sogenannte Wonnemonat Mai bisher von seiner kältesten und nassesten Seite sein Langem zeigt, hat die letzten Wochen bestimmt nicht leichter gemacht. Wann ist das endlich vorbei mit dem Regen, mit dem Lockdown? Wann fängt das Leben, die Freiheit wieder an?

Nach aktuellem Stand kann man sagen: bald. Nicht nur mit Sonne und sommerlichen Temperaturen ist in NRW spätestens ab dem Wochenende zu rechnen, auch die Innenstädte blühen wieder auf: Auf Essen, Düsseldorf, Duisburg, Mönchengladbach und viele Kreise am Niederrhein folgt nun auch Köln – wo die Ausgangssperre am Montag wegfallen wird und die Auflagen für Geschäfte und Außengastronomie gelockert werden.

Ja, es bleibt noch eine Weile kompliziert, anstrengend und nervig, weil Restaurantbesuche und Shoppingtouren vorerst nur Geimpfte, Genesene und Getestete genießen können, getreu dem Motto: erst der Nachweis, dann das Vergnügen. Es bremst unwillkürlich die Vorfreude, den Enthusiasmus, die Euphorie, endlich mal wieder spontan, unbedarft und frei zu entscheiden, wo, wie und mit wem man seine Freizeit verbringt. Aber statt im Gedankenkarussell zu kreisen und durchzugehen, was jetzt nötig ist für den Biergartenbesuch, oder ob man nicht doch lieber sein Bier auf der heimischen Couch trinkt (ist ja auch günstiger), ist jetzt die Devise: rausgehen, durchatmen, genießen.

Vorsicht und Vorfreude müssen und sollten sich dabei nicht ausschließen. Bilder wie die aus der Düsseldorfer Altstadt am Pfingstwochenende braucht niemand, nicht unbedingt wegen der Infektionsgefahr. Die ist unter freiem Himmel auch in engeren Gassen schließlich immer noch sehr viel geringer als in geschlossenen Räumen. Aber wem nutzen neue Freiheiten, wenn sie wegen Übermuts gleich wieder einkassiert würden? Schon jetzt sind Verweilverbote im Gespräch, nachdem die Polizei die Düsseldorfer Altstadt wegen Überfüllung räumen musste.

Ähnliches könnte in Köln drohen, muss es aber nicht. Jeder Ort, jede Stadt hat ihre Anziehungspunkte und Ausgehmeilen, wo sich zu Normalzeiten alles tummelt. Jeder Ort, jede Stadt hat aber auch das Restaurant, die Kneipe, den Biergarten um die Ecke, in dem sich eine Pizza, ein Kaffee genießen lässt – ganz nah, ganz spontan, ganz unkompliziert (weil auch die Schnelltest-Stellen um die Ecke nicht so überlaufen sind wie die in den Innenstädten). Wer jetzt eben nicht die Hotspots ansteuert, tut sich vor allem selbst einen Gefallen. Kein Anstehen, kein Gedränge, keine schlechte Laune, keine Überfüllungsgefahr.

Kontrollverlust ist, wonach wir uns sehnen, was wir brauchen nach all den Monaten im Lockdown, dem strikt nach Zahlen ausgerichteten Alltag, dem Leben vor Bildschirmen. Kontrollverlust geschieht aber nicht nur in Massenpartys oder auf Großveranstaltungen, Kontrollverlust fängt im Kopf an und kann sich wunderbar im Kleinen entladen, bei ein paar Kaltgetränken mit den besten Freunden in der Kiezkneipe um die Ecke.

(jra)