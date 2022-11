Die Tragik des Fachministers Karl Lauterbach Auf Corona fixiert

Es gab eine Zeit, in der Karl Lauterbach einer der beliebtesten und angesehensten Politiker der Bundesrepublik war. In der Corona-Pandemie bis zum Herbst 2021. Der Bundesgesundheitsminister hieß damals Jens Spahn, kam von der CDU und versuchte, so gut es ging, sich durchzumogeln. Der große Mahner, Warner und Experte hieß Lauterbach und war noch nicht einmal der gesundheitspolitische Sprecher der SPD. Auf eigene Rechnung durchkämmte der Leverkusener Bundestagsabgeordnete alle eingängigen Studien, stand in unzähligen Talkshows mit namhaften Expertinnen und Experten stets kundig Rede und Antwort und belegte in den Popularitäts-Rankings der Meinungsforschungsinstitute durchweg Spitzenwerte.