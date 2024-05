Attacke auf SPD-Politiker in Dresden Müssen wir Weimarer Verhältnisse fürchten?

Von dieser Art mörderischer Militanz sind wir hier in Deutschland meilenweit entfernt. Selbst wenn man Clans, Islamisten oder hasserfüllte Antisemiten mit hineinrechnet, ist die Polizei anders als in Weimar in der Regel schnell Herrin der Lage. Politische Verbrechen werden rigoros verfolgt und – je nach Beweislage – hart bestraft. In den Zeiten der Weimarer Republik war die Justiz auf dem rechten Auge völlig blind, gingen etliche Attentäter und selbst Mörder straffrei aus. Der größere Teil der Bevölkerung in Deutschland stand dem demokratischen Modell ablehnend bis feindlich gegenüber. „So kann es nicht weitergehen“, war der meist gehörte Spruch auf deutschen Straßen. Und gemeint war die Demokratie, die angeblich nicht in der Lage sei, die Wirtschaftskrise zu überwinden und die Sicherheit zu garantieren.