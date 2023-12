Debatte um „Arsch huh“ Die Kölner Künstlerinitiative hat eine große Chance verspielt

Der Nahostkonflikt ist längst bei uns und polarisiert auch die deutsche Gesellschaft. Jüngstes Beispiel: Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, nimmt nicht an der Friedenskundgebung der Kölner Künstlerinitiative „Arsch huh, Zäng ussenander“ teil, die am Sonntag stattfinden soll. Das ist ein Schlag für die Organisation, die als eine der ersten in Deutschland vor mehr als 30 Jahren so erfolgreich Front gegen Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus machte.