Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Reform im Schneckentempo

Der Staat greift als Unternehmer gern dann direkt in die Wirtschaft ein, wenn er Lücken schließen muss oder ökonomische Verzerrungen verhindern will. So betätigt er sich als Krankenhausbetreiber, als Wasser- und Energieversorger, als Wohnungsbaugesellschaft oder als Kreditgeber, etwa durch Sparkassen oder Förderbanken. Der Umfang staatlicher Tätigkeit ist beträchtlich. Die öffentlichen Unternehmen erzielen gut sechs Prozent aller Umsätze in Deutschland. Das geht vielen Ökonomen und Politikern zu weit.