Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Hohe Akzeptanz für ARD-Sendungen

„Besorgniserregend“ nannte er dagegen den schwindenden Rückhalt der Demokratie in der Bevölkerung. So sei in Deutschland die Zufriedenheit mit dieser Staatsform um 18 Punkte auf nur noch 54 Prozent gesunken. Im Westen vertrauten noch 58 Prozent in die Demokratie (minus 17 Punkte), im Osten gar nur 34 Prozent (minus 22). „Die Förderung der Demokratie und des Zusammenhalts in der Gesellschaft ist Teil unseres Sendeauftrags“, erklärte Gniffke. Deshalb alarmierten ihn als einer der Hauptverantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks solche Zahlen. Das zu ändern, sei Teil des Programmauftrags.