Debatte um Fußball-Nationalmannschaft Sie alle sind Deutschland

Noch immer wird über die Fragen diskutiert: Wer darf Deutschland vertreten? Wer singt die Nationalhymne mit? Wie wird Deutschsein überhaupt definiert? Auf der anderen Seite: Sind Deutschlandfahnen ein Zeichen von Sportbegeisterung oder gefährlicher Partypatriotismus, der zu noch mehr Nationalismus führt? Dass sich diese Debatte im Fußball wie in keiner anderen Disziplin abspielt, zeigt ihre Relevanz: Fußball als kleinster gemeinsamer Nenner von 82 Millionen. Am Umgang mit der Nationalmannschaft zeichnet sich ab, wie ein Land um seine Zuwanderungsgeschichte ringt, die zweifelsohne dazugehört. Und die im Fußball erstmals für die Masse sichtbar wurde zur WM 2014, nachdem schon 2009 eine auffallend multikulturelle Mannschaft U-21-Europameister wurde. Sami Khedira, Mesut Özil, Jérôme Boateng wurden in Brasilien schließlich zu Helden – nicht ohne dass ihr Migrationshintergrund von da an immer wieder Gesprächsthema wurde. Und während AfD-Politiker wie Alexander Gauland fragten, wer schwarze Fußballer als Nachbarn haben wolle und sich Spieler wie Mesut Özil und Ilkay Gündogan plötzlich im türkischen Wahlkampf für Erdogan wiederfanden, änderte sich auch auf rein formaler Ebene einiges, wie die Doku erwähnt: Die Reform des Einbürgerungsrechts und Neuerungen in der DFB-Talentförderung trugen dazu bei, dass die Nationalelf „weniger weiß“ wurde. So wie Deutschland insgesamt.