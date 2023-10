Vier-Tage-Woche NRW-Unternehmen wollen vermehrt kürzere Arbeitszeiten anbieten

Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von fünf auf vier Tage findet in Nordrhein-Westfalen immer mehr Befürworter. „Es gibt einen klaren Trend in Richtung der Vier-Tage-Woche“, sagte Eike Windscheid-Profeta, Arbeitswissenschaftler der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, unserer Redaktion. Das gelte gerade auch für Unternehmen in NRW. „Die Wahl der Arbeitszeit steht wieder ganz oben auf der Agenda“, ergänzte der Arbeitszeitexperte. Vor allem Arbeitnehmer wünschen eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit. In einer jüngeren Studie der Hans-Böckler-Stiftung sprachen sich 53 Prozent der Beschäftigten in Deutschland dafür aus, die Arbeitszeit zu reduzieren, nur zehn Prozent wollten sie verlängern. Die gewünschte wöchentliche Arbeitszeit liegt danach bei gut 34 Stunden.