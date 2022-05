Antisemitsmus in Deutschland : Was der Fall Gil Ofarim lehrt

Oktober 2021: Die Solidaritätswelle zeigte sich auch vor dem Hotel in Leipzig. Foto: dpa/Dirk Knofe

Meinung Wurde der Sänger in einem Hotel wegen seines jüdischen Glaubens beleidigt oder hat er die Vorwürfe erfunden? So oder so zeigt der Fall Gil Ofarim: Vorverurteilungen sind gefährlich, Beschuldigungen nie folgenlos. Trotzdem lässt sich aus dem ganzen Verfahren auch Positives herausziehen.

Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Einen letzten Auftritt hatte Gil Ofarim in der RTL-Inszenierung „Die Passion“ kurz vor Ostern. Die vorab gedrehten Szenen mit ihm und Jesus Alexander Klaws wurden nur auf einer Leinwand eingespielt, vor Ort beim Live-Event in der Essener Innenstadt war Ofarim nicht. Zu groß war der Wirbel um seine Person in den vergangenen Wochen und Monaten, auch wenn es zuletzt still um ihn geworden ist. Der Vorfall in einem Leipziger Hotel, in dem der Sänger nach eigener Aussage antisemitisch beleidigt worden war, ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft geworden. Und deren Aufarbeitung ergibt inzwischen ein ganz anderes Bild.

Während das Leipziger Landgericht gerade prüft, ob sie die Klage der Staatsanwaltschaft gegen Ofarim wegen Verleumdung zulässt, ist das Verfahren gegen den Hotelmitarbeiter eingestellt worden. Am Mittwochabend betonte der Anwalt Ofarims im NDR-Magazin „Zapp“ zwar nochmals, dass der Sänger bei seiner Version bleibe. Wie unter anderem die Recherchen des „Spiegel“ zeigen, stellt sich die Sache allerdings ganz anders dar, als die viel beachtete, aus der Hotellobby in Leipzig gedrehte Instagram-Story des Sängers im Oktober suggerierte. Mehr als vier Millionen Aufrufe hat die zweiminütige Sequenz bis heute, die ganze Republik diskutierte damals über die Vorwürfe, die Ofarim darin gegen den Hotelmitarbeiter erhob. Politiker und Prominente standen ihm bei, Menschen gingen auf die Straße und demonstrierten gegen die renommierte Hotelkette.

Die Reaktionen kamen schnell, die Sache schien eindeutig: Ein Mensch mit einem Judenstern um den Hals wird beleidigt, niemand schreitet ein, Deutschland im 21. Jahrhundert. Die Solidaritätsbekundungen sind wohltuend, der Antisemitismusaufschrei ist der richtige Reflex – eigentlich. Wer Diskriminierung erlebt, ob am Arbeitsplatz, in der Bahn oder sonst wo im Alltag, sollte Haltung zeigen, einschreiten oder anderweitig eingreifen, notfalls die Polizei anrufen. Doch das ist eben der Unterschied, die Falle, in die das große Kollektiv der Empörten getappt ist: Niemand hat es live erlebt. Niemand bis auf die wenigen Zeugen, die nun Teil der juristischen Aufarbeitung sind. Und deren Endergebnis es abzuwarten gilt.

Wer nun was getan hat, welche Darstellung der Wahrheit am nächsten kommt, ist als Erkenntnis aber kein Allheilmittel. Der Ruf der Hotelkette hat gelitten, und auch am Image des Sängers wird etwas haften bleiben – egal wie der Fall juristisch ausgeht. Vorverurteilungen sind ein Problem, das auch von der Schnelllebigkeit der Medienwelt gespeist wird. Jeder hat auf alles Zugriff, Ereignisse sind online, kurz nachdem oder noch während sie passieren. Doch bei all dem Gefühl, dabei zu sein, wird vergessen, dass man es eben nicht ist. Dass Bilder nur Ausschnitte, Worte nur Versionen sind.