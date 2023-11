Historiker Götz Aly Was manche Klima-Aktivisten mit Antisemiten verbindet

Aly Ja, diese Anschlussfähigkeit wird uns derzeit – leider – sehr deutlich demonstriert. Aber das sie ist mir nicht neu. Man findet israelbezogenen Antisemitismus in linken Kreisen an Universitäten in Deutschland, in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien, England, in den USA schon lange. In diesen Wochen werden solche Tendenzen, die man bislang überall gerne übersehen wollte, massenhaft sichtbar. Man findet die Ablehnung des Existenzrechts Israels in Kreisen antikolonialistischer Gruppen, ob das nun Aktivisten sind, die Straßen umbenennen wollen, oder Künstler. Verfolgt man Debatten und Praktiken in der Decolonize-Szene etwa in Berlin, trifft man recht schnell auf islamistische, israelfeindliche Tendenzen.