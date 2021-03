Anti-Corona-Proteste : Radikale „Querdenker“ auf dem Vormarsch

Fühlen sich als Souverän: Die „Querdenker“- Protestler am Samstag (13. März) bei ihrer Demo in Stuttgart. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Analyse Rechtsextreme, Reichsbürger, religiöse Fundamentalisten – wie gefährlich ist die „Querdenker“-Bewegung inzwischen? Experten sehen eine kleinere, aber gewaltbereitere Szene, die die Pandemie als Teil einer großen Weltverschwörung sehen.

Von Julia Rathcke

Der Frust steigt mit den Infektionszahlen, so viel ist klar. Endloslockdown, Impfverzögerung, Schnelltestmangel – nach Monaten der Durchhaltenappelle von allen Seiten reicht es vielen Menschen, und jeder hat da eigene Bewältigungsstrategien. Dass jene Gruppen jetzt wieder auf die Straßen gehen, die sich schon im vergangenen Jahr regelmäßig mit einer diffusen Mischung aus Wut, Verschwörungsglaube und Aggressionspotenzial bemerkbar machten, war eigentlich erwartbar. Dass sie teilweise auch gewalttätig werden, wirft Fragen auf: Hat sich die „Querdenker“-Bewegung innerhalb eines Pandemiejahres radikalisiert? Wie viel Gefahr geht tatsächlich von ihr aus? Und wie gut sind sie deutschlandweit inzwischen vernetzt?

Natürlich gibt es regionale Unterschiede, wie auch die Aktionen am vergangenen Wochenende deutlich machen, an denen sich Tausende Menschen in vielen deutschen Städten beteiligten. Unter dem Motto „Ein Jahr Lockdown-Politik – es reicht“ sind am Samstag Menschen in München, Düsseldorf, Kiel, Hannover, Erfurt, Cottbus und Potsdam auf die Straßen gegangen. Besonders heraus stachen allerdings die Aufmärsche in Stuttgart und Dresden. Zwar wurden sowohl die Demo mit 2500 Teilnehmern in München als auch die in Düsseldorf mit etwa 2000 Personen wegen Missachtung von Auflagen vorzeitig aufgelöst – eine neue Dimension von Gewaltbereitschaft zeigte sich aber in Baden-Württemberg und Sachsen.

In Stuttgart haben Demonstranten ein SWR-Fernsehteam angegriffen, in Dresden sind Teilnehmer nicht nur auf Medienvertreter losgegangen, sondern auch auf Polizisten. Videos auf Twitter zeigen die Menschenmenge, in der auf einen Polizisten eingeschlagen und noch eingetreten wird, nachdem der zu Boden gefallen ist. Fast niemand trägt eine Maske oder hält sich an Abstandsregeln, „Es eskaliert!“, brüllt ein Mann mehrfach. Andere Handyvideos wirken ähnlich martialisch. Zwölf verletzte Beamte vermeldet die Polizei Dresden am Ende des Tages, sowie Hunderte Platzverweise und über 900 Anzeigen, vor allem wegen Corona-Verstößen. Die Demo war nicht einmal genehmigt.

Was ist los bei den selbsternannten Querdenkern? Sind sie mehr geworden, wütender, extremer? Gibt es eine Verbindung von Stuttgart, der Wiege der Initiative, zu Dresden, wo vor Corona die islamfeindlichen, rassistischen Pegida-Proteste dominierten?

Michael Blume (44) ist Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung in Baden-Württemberg, wo die „Querdenken-711“-Organisation seit Dezember vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Er sagt: „Es sind weniger Leute geworden in der Szene. Aber die, die jetzt noch aktiv sind, sind zu einem höheren Anteil gewaltbereit.“ Ein Grund dafür sei die Wahlniederlage von Donald Trump im November. Die Initiatoren der „Querdenker“, auch der Gründer Michael Ballweg aus Stuttgart, beriefen sich ideologisch stark auf weltweite Verschwörungsmythen, denen sich Trump-Anhänger, aber auch der ehemalige US-Präsident selbst bedienen. „Seine Wahlniederlage hat eine Krisenphase in der Verschwörungsszene ausgelöst“, meint Blume. „Einige sind daraufhin ausgestiegen, andere haben nach einer Erklärung gesucht, die zu ihrem Weltbild passt.“

Sie haben auch eine gefunden, beziehungsweise erfunden: Die Pandemie in Kombination mit Trumps Abwahl sehen die „Querdenker“ nun als globalen Komplott namens „Great Reset“ („Großer Neustart“, oder „Großer Umschwung“). Die gleichnamige Initiative des Weltwirtschaftsforums, die eigentlich die Behebung von globalen Missständen anvisiert, wird dabei verunglimpft und der Mythos verbreitet: Die sogenannten Eliten aus Wirtschaft und Politik wollten eine Diktatur errichten und die Weltherrschaft endgültig an sich reißen – ein altes, antisemitisches Stereotyp. Die Pandemie sei ihnen entweder dafür gelegen gekommen oder sogar extra von ihnen inszeniert worden.

Sämtliche Kritikpunkte der Corona-Leugner werden in dieses Weltbild integriert, teils latent antisemitisch: „Was jetzt Impfpass heißt, war früher der Judenstern“, stand beispielsweise auf dem Plakat einer Demonstrantin in Dresden – eine abscheuliche Verharmlosung des NS-Regimes. Entscheidend heizen auch die Wortführer der Bewegung die Stimmung an. Neben Michael Ballweg aus Stuttgart, der inzwischen gut verdient an seiner Initiative und sich etwas zurückgezogen hat, gibt es zum Beispiel den Hals-Nasen-Ohrenarzt Bodo Schiffmann aus Sinsheim, der als einer der Führungsfiguren gilt.

Angefangen mit Youtube-Videos, die nach seinen Angaben immer wieder gelöscht wurden, ist er vor allem auf dem Nachrichtendienst Telegram aktiv, wo ihm gut 20.000 Menschen folgen. Ab Spätsommer reiste er mit seiner „Corona-Info-Tour“ in einem Doppeldeckerbus durch Deutschland und trat in etlichen Städten bei Demonstrationen auf. Schiffmann glaubt an einen „gut getarnten totalitären Überwachungsstaat“ und punktet bei Anhängern mit Aussagen wie: „Die Faschisten sitzen in der Regierung, und die Demokraten sind auf der Straße.“ Oder: Jeder Arzt, jede Pflegekraft, die Corona-Impfungen verabreicht, sei auf einer Stufe mit Josef Mengele, dem Lagerarzt im KZ-Auschwitz-Birkenau.

Um seine Approbation muss Bodo Schiffmann inzwischen bangen, die Staatsanwaltschaft Heidelberg ermittelt gegen ihn und seine Frau, weil sie mindestens zwei Dutzend Atteste zu Befreiung der Maskenpflicht ausgestellt haben sollen, ohne die Patienten überhaupt untersucht zu haben. Aktuell befindet sich Schiffmann in Afrika, um „unterzutauchen“, und bittet um Spenden.

Von wo aus die „Querdenker“ agieren, ist dabei zweitrangig. „Die Menschen radikalisieren sich heute am heimischen Computer oder Smartphone“, sagt Michael Blume. Es fange anonym in Telegram-Chats an, dann würden Busreisen gebucht, Demos besucht oder sogar der Reichstag belagert – Verschwörungsevents dienten im Übrigen auch als Einnahmequelle. Wer sich in den Chats aufhält, bemerkt nicht nur, wie oft auf Merchandise-Kanäle und Spendenseiten verwiesen wird, sondern auch dass die Gruppen zwar lokal angelegt sind, aber überregional miteinander kommunizieren. „Glokalisierung“ nennt Experte Blume das Phänomen: Ein globales Feindbild etablieren, aber lokal agieren. Das verbindet Rechtsextreme mit religiösen Fundamentalisten, Impfgegnern und Reichsbürgern.

Wie ernst manche von ihnen es offensichtlich meinen, zeigt nicht nur der unangekündigte „Hausbesuch“ beim sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer im Dezember von 30 Corona-Leugnern, die ihn zur Rede stellten und das Ende der Maßnahmen forderten. Bei Telegram kursiert derzeit eine Liste mit 200 „Feinden“ aus ganz Deutschland, die Verbrechen begangen haben sollen. Darunter sind zum Beispiel Lokalpolitiker, deren Kontaktdaten geteilt werden mit der Aufforderung, sich dort zu beschweren. Auch strafrechtlich relevante Aufrufe kommen vor. So hieß es über einen CDU-Politiker etwa: „Diese Judensau gehört auf den Scheiterhaufen. Zehn Liter Benzin drauf, anzünden, gut Feuer!" Die Behörden ermitteln.

(jra)