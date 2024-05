Anstieg politisch motivierter Gewalt Eine Verpflichtung für jeden Einzelnen

Dieser Befund kann nicht verwundern, fügt er sich doch ein in eine längere Entwicklung. So hat sich die politisch motivierte Kriminalität innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt. Und doch sind die jüngsten Zahlen erschütternd, gerade in einer Woche, in der das Land den 75. Geburtstag des Grundgesetzes feiert. Die Würde des Menschen ist unantastbar – so steht es in Artikel 1. Doch es zeigt sich, dass die Würde des Menschen eben nicht überall und nicht für alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen unangetastet bleibt. Anders lassen sich die Zahlen nicht interpretieren.