Anschläge in Solingen vor 30 Jahren Ein Symbol der Warnung

Das mitten in der Nacht angezündete Wohnhaus einer türkischstämmigen Familie in Solingen, dieser feige und widerwärtige Angriff vier Heranwachsender, es war eine der folgenreichsten rechtsextremen Taten in der Geschichte der Bundesrepublik. Und doch war es nur die Spitze eines Eisbergs, einer aufgeheizten Grundstimmung, die sich anderswo bereits entladen hatte. „Es gibt viele Städte, deren Namen mit so schrecklichen Geschehen verbunden sind“, sagte der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) in Solingen. Zu Recht. Die Angriffe auf Ausländer im sächsischen Hoyerswerda 1991, die tagelangen Ausschreitungen gegen Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen Sommer 1992, im Dezember des gleichen Jahres das Feuer in Mölln, Schleswig-Holstein, drei ermordete Türkinnen. Nur sechs Monate später dann Solingen.