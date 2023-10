TV-Kritik zu Anne Will Der wirre Tanz um die AfD

Die Debattierrunde von Anne Will ist sicherlich unterhaltsam. Wenn das aber das einzige Kriterium ist, das an die Premium-Sendung des politischen TV-Talks angelegt wird, kommt der Erkenntnisgewinn eindeutig zu kurz. Wieder einmal zeigen sich alle Studio-Gäste, ob es die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die Kieler CDU-Bildungsministerin Karin Prien oder Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ist, entsetzt über die Erfolge der AfD bei den beiden Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Doch fällt es allen genauso schwer, Rezepte gegen das Anwachsen einer Partei zu finden, die erkennbar rechtsextreme und völkische Anschauungen verbreiten. Da vertritt die SPD-Co-Chefin wacker die These, dass die Ampel laut irgendeiner Bertelsmann-Studie eine eindrucksvolle Arbeitsbilanz vorlegt habe und natürlich sich „mit den Problemen der Menschen“ beschäftige. „Wir machen viel beim Klimaschutz und sind sozial ausgewogen“, heißt es da. Auch der Grünen-Minister betont: „Wir sind gar nicht so schlecht.“ Man schaffe es nur nicht, das komplizierte Heizungsgesetz und die viel verderblicheren Alternativen dem Bürger und der Bürgerin richtig zu vermitteln. Die schleswig-holsteinische Schulministerin mahnt schließlich an, „vernünftig miteinander umzugehen und die richtigen Probleme zu adressieren“. Und so geht es eine ganze Zeit lang weiter im Talk, wobei es alle drei verstehen, jeweils geschickt dem politischen Gegner die Schuld für den Erfolg der AfD zuzuschieben (Prien: „Der Umgangston in der Ampel“; Özdemir: „Der fehlende Anstand der CSU“; Esken: „Die Weigerung der Opposition zur Zusammenarbeit“).