Feministische Außenpolitik Etikettenschwindel

Feministische Außenpolitik, heißt es demnach in dem Entwurf, sei „keine Außenpolitik für Frauen, sondern für alle Mitglieder einer Gesellschaft“. Sie mache sich für alle stark, „die aufgrund von Geschlechtsidentität, Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder aus anderen Gründen an den Rand von Gesellschaften gedrängt werden“. So weit, so unverständlich. Denn feministische Außenpolitik legt natürlich eine Fokus auf Frauen, und sie ist in diesem Sinne Politik für Frauen, die im Übrigen auch von Männern betrieben werden kann. So oder so geht es berechtigterweise darum, „Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit zu stärken und gesellschaftliche Diversität zu fördern“. So steht es jedenfalls wörtlich im Koalitionsvertrag. Mehr Frauen in internationale Führungspositionen zu entsenden gehört ebenso dazu wie die Parität im Ministerium selbst. Der Frauenanteil an der Belegschaft beträgt laut Auswärtigem Amt (AA) inzwischen rund 50 Prozent, sowohl bei den Entsandten als auch bei den Beschäftigten der Auslandsvertretungen. Gut so.