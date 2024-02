Die vielen Baustellen des Gesundheitsministers Das Lauterbach-Problem

Einen Nussknacker gab es als Willkommensgeschenk, als Karl Lauterbach 2021 Bundesgesundheitsminister wurde. Es war der Höhepunkt der Pandemie und man sah wegen der Maske nicht, ob der SPD-Politiker sich freute. Doch die Botschaft war klar: Willkommen im Haus der harten Nüsse. Im Haus, das Corona bekämpfen und viele Strukturreformen anschieben musste. Die Erwartungen an den Mediziner, dem Bürger als Pandemie-Erklärer vertraut hatten und in dem Ärzte einen der Ihren sahen, waren groß. Gut zwei Jahre später zeigt sich: Lauterbach hat fast alle enttäuscht. In jedem Zweig des Gesundheitswesens gibt es Reformstau und Frust. Das hat mit der Komplexität zu tun, aber auch mit dem Minister. „Wenn man der Klügste im Raum ist, ist man im falschen Raum“, hat Lauterbach mal gesagt. Doch diese Koketterie mit Bescheidenheit nehmen ihm viele nicht ab. Denn allzu oft kehrt er den Gastdozenten aus Harvard raus, der weiß, wie man es besser macht - in Krankenhäusern, Praxen, Apotheken. Diese Besserwisserei kommt nicht gut an. Erst recht, wenn Lauterbach die Betroffenen nicht einbezieht oder als Lobbyisten schmäht.