Neuer Ampel-Streit über die Schuldenbremse Der Punkt der größten Fliehkräfte

Pünktlich zum Start der Gespräche über den Haushalt 2025 hat FDP-Finanzminister Christian Lindner seine Prioritäten abgesteckt – und damit erwartungsgemäß deutlichen Widerspruch bei den Koalitionspartnern erregt. Lindner fordert ein dreijähriges Moratorium für Sozialausgaben und Subventionen, um die höheren Verteidigungsausgaben stemmen zu können. Die SPD winkt schon ab, wenn sie Moratorium und Soziales nur in einem Satz hört. Einen „Kahlschlag beim Sozialstaat“ werde es mit der SPD nicht geben, sagt etwa der sozialdemokratische Chefhaushälter Dennis Rohde. In diesem Punkt darf Rohde den Kanzler hinter sich wissen, hatte Scholz doch während des erbitterten Streits um den Haushalt 2024 versprochen, es werde „keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland“ geben. Auch die Grünen lehnen es ab, Rente und Rüstung gegeneinander auszuspielen. Sie wollen die Schuldenbremse grundlegend reformieren und schlagen nun einen neuen milliardenschweren Investitionsfonds vor. Kurzum: Eine gemeinsame Linie ist nicht in Sicht. Alles beim Alten also.