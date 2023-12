Habeck sagt Dubai-Reise ab Ampel in der Haushaltskrise: Nichts gelöst, alles offen

Ausgerechnet der Klimaschutzminister besucht also nicht die Weltklimakonferenz in Dubai. Ein Ausweichtermin für die Reise, der noch in den Zeitraum der Klimakonferenz fällt, ist nicht in Sicht. Auch die weiteren geplanten Stationen im Oman, in Saudi-Arabien und Israel steuert Habeck nun nicht an – angesichts des Gaza-Krieges wäre es vor allem um diplomatische Bemühungen und eine erneute Solidaritätsbekundung mit Israel gegangen. All das fällt vorerst flach.