Kulumne Wissensdrang Die Macht der Mutationen bei Alzheimer

Nun gibt es Mutationen im APP-Gen, die Veränderungen in Abeta hervorrufen, welche die Entwicklung der Alzheimerkrankheit begünstigen oder verhindern. Schützend ist die „Island-Mutation“, die zuerst in Menschen aus Island entdeckt wurde. Durch eine Veränderung an Position 2 des Abeta-Proteins erkranken die meisten Betroffenen erst nach dem 90. oder 100. Lebensjahr an Alzheimer – wenn überhaupt. Dagegen ist die „Arktische Mutation“ in Abeta mit einem frühzeitigen Auftreten der Alzheimerkrankheit verbunden, oft bereits zwischen 50 und 60 Jahren. Diese Veränderung an Position 22 des Proteins, die hauptsächlich in Nordschweden zu finden ist, führt zu einer erhöhten Ablagerung von Abeta im Gehirn.