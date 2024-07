Alkoholkonsum unter Jugendlichen Warum reine Verbote einfallslos sind

Das ist erfreulich und eine positive Entwicklung, aber Rauschtrinken ist nicht gleich trinken und gerade Jugendliche sollten einen gesunden Umgang mit Alkohol lernen. Denn in Deutschland dürfen Jugendliche bereits ab 14 Jahren im Beisein ihrer Eltern alkoholische Getränke in der Öffentlichkeit konsumieren. Das will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun verbieten und spricht sich für ein Verbot des sogenannten begleiteten Trinkens von 14- bis 16-Jährigen in Gaststätten aus. Das gegenwärtige Jugendschutzgesetz erlaubt Jugendlichen in Anwesenheit einer sorgeberechtigten Person Bier, Wein oder Sekt zu trinken. „Die Anwesenheit von Erwachsenen ändert nichts an der Schädlichkeit von Alkohol für Kinder. Deswegen sollte das sogenannte begleitete Trinken untersagt werden“, sagt der Gesundheitsminister. Mit seiner Kritik an dieser Regelung ist Lauterbach nicht alleine: Auch die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) und die Berliner Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) sind für eine Abschaffung des begleiteten Trinkens.