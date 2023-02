Trinkgewohnheiten an Karneval Warum der Alkoholkonsum doch sehr hoch bleibt

Laut Soziologen und Suchtexperten gibt es keine Studienlage dafür, dass an Karneval weniger getrunken wird. Stemmen sich solche Feste gegen den allgemeinen Trend? „Ja, das wäre meine Hypothese“, sagt Reiner Hanewinkel, Leiter des Institut für Therapie- und Suchtforschung. Vor allem nach den Corona-Jahren. „Ich erwarte, dass die Sau rausgelassen wird. Da ist ein Nachholbedarf“, sagt der Psychologe. „Zwar ist Verzicht im Dry January gerade unter jungen Leuten als Selbsterfahrung verbreitet. Aber wie lange hält sich das?“, so Hanewinkel weiter. Zwar glaube er schon, auch angesichts der klaren statistischen Belegbarkeit, dass insgesamt weniger getrunken werde. Das sei auch im Alltag vieler spürbar. Aber speziell beim problematischen „Binge drinking“ an Wochenenden und Festen habe sich nicht viel getan, dies sei weiter auf einem hohen Niveau. Auf derselben Linie argumentiert Daniel Deimel, Professor für klinische soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule Aachen. „Alkohol und andere Substanzen funktionieren sehr gut, um diese Emotionen zu regulieren, es ist ein Kontrastprogramm zur Realität“, sagt Deimel und spielt auf die für viele derzeit sehr belastenden multiplen Krisen an. Auch er erwartet einen robusten Alkoholkonsum an Festen wie Karneval. Eine Wende vom Alkohol weg hin zu einem gesünderen Lebensstill sei in unserer Gesellschaft, einem Hochkonsumland, einfach noch nicht da, sind sich beide Alkoholforscher einig. Das gelte auch für die jüngsten Trinker. Und kurzfristige Rückgangs-Effekte in Corona-Lockdowns hätten keine langfristige Auswirkung, so die Prognose.