Weniger Salz und Zucker Die Mär vom kaum gezuckerten Fertigprodukt

Die Discounter wollen beliebte Fertigprodukte gesünder machen: 15 Prozent weniger Salz im Fertigprodukt-Klassiker Pizza und rund 20 Prozent weniger Zucker im Fertig-Müsli bieten sie bereits an, wie Aldi jetzt in einer Pressemitteilung verkündete. Richtig, denn gerade Letzteres ist eine Kalorienbombe und besteht teilweise bis zu einem Viertel aus Zucker. Auch sechs weitere Produktgruppen sollen bis 2025 in ihrer Rezeptur an die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angepasst werden. Konkurrent Lidl schränkt Werbung für gesüßte Produkte ebenfalls bereits ein und will in wenigen Jahren nur noch gesunde Kinder-Lebensmittel entlang der WHO-Kriterien verkaufen. Damit gehen die Discounter einen Schritt nach vorne. Allerdings geht die Aktion kaum über das Mindestmaß hinaus. Verschwiegen wird zudem, dass der Pizzateig zwar weniger gesalzen ist, aber seinen hohen Zuckeranteil behält. Und die Beliebtheit von Fertigprodukten wird erst recht nicht sonderlich leiden.