Al Pacino (83) und Freundin (29) werden Eltern Vaterfreuden jenseits der 70 – ein hartnäckiger Mythos

Vater, Opa oder Urgroßvater – in manchen Fällen weiß man heutzutage nicht mehr genau, in welcher Beziehung der Mann zu dem Baby steht, das er gerade im Kinderwagen vor sich herschiebt. Die Menschen werden immer älter, die Familienkonstruktionen vielfältiger und auch die Anzahl der Beziehung innerhalb eines Lebens nimmt zu. Die eine Partnerschaft bis ans Lebensende gibt es nicht mehr so häufig wie noch vor 100 oder 50 Jahren – und zwar nicht nur in der Welt der Stars. Und dass aus neuen Beziehungen auch erneut Kinder entstehen, ist weder grundsätzlich verwerflich noch die Tatsache, dass es bei manchen Paaren einen großen oder sehr großen Altersunterschied gibt. Wobei biologisch die Variante älterer Mann und jüngere Frau natürlich am häufigsten vorkommt. Bei Frauen, heißt es, tickt ja früh die Bio-Uhr.