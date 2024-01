Geld und Leben Das müssen Sie für das Aktienjahr 2024 wissen

Fazit: Die Börsenampeln stehen auf Grün, aber eine Wiederholung der famosen Zahlen von 2023 sollte niemand erwarten. Und für alle, die immer ganz präzise operieren, noch ein Tipp zum Timing: Drei bis vier Monate vor der ersten Zinssenkung der US-Notenbank bröckeln Aktienkurse gern noch mal um rund fünf Prozent ab, um in den folgenden sechs Monaten kräftig zuzulegen. Kommt es wieder so, heißt es: bis Mitte Februar an schwachen Tagen kaufen.