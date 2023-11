Aggression im Straßenverkehr Ich fahre, also bin ich

Ich fahre, also bin ich – das scheint zum Credo geworden zu sein in einer Welt, in der so vieles vermeintlich fremdbestimmt wird: Preise für Mieten, Strom, Lebensmittel, Entscheidungen über Steuererhöhungen, Heizungsgesetze, Waffenlieferungen. Dass die gefühlte Ohnmacht zu Politikverdrossenheit führt, obgleich sie das Gegenteil bewirkt, gehört genauso zu den Missverständnissen der Menschheit wie auf das Auto zurückzugreifen, um dem Bahnchaos zu entfliehen. Immer mehr Autos führen zu immer mehr Staus und verstopften Straßen, vor allem in städtischen Bereichen. Was den Frust der Fahrer wiederum erklärt – und fördert. Hier kann sich jeder nur selbst maßregeln.