Euro, Steuern, Migration - die Folgen der AfD-Pläne im Check AfD-Wirtschaftspolitik: Ein Anschlag auf den Wohlstand

Die Enthüllung der menschenverachtenden „Remigrations“-Pläne von AfD-Politikern hat viele aufgeschreckt, wie die jüngsten Demonstrationen zeigen. Doch was hat die AfD eigentlich inhaltlich zu bieten – zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik? Schließlich kommt die Partei gerade bei Menschen gut an, die Sorge vor dem wirtschaftlichen Abstieg haben. Und sie fordert Maßnahmen, die auf den ersten Blick vielen gefallen: Das Steuersystem soll einfacher, Atomkraftwerke sollen wieder angeschaltet, Sozialleistungen begrenzt werden. Doch beim zweiten Blick entpuppen sich die Pläne als Anschlag auf den Wohlstand. Sie würden gerade die treffen, deren Interessen die AfD zu vertreten vorgibt. „Das Programm der AfD ist in vielen Punkten so, dass es die Wirtschaft eigentlich begrüßen müsste – es ist liberal bis libertär: weniger Sozialleistungen, weniger Bürokratie, Steuern runter“, sagt Knut Bergmann, Leiter des Berliner Büros des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). „Doch es ist nicht nur nicht durchgerechnet. Was AfD-Funktionäre sagen, hört sich teils anders an, und diese Forderungen würden die deutsche Wirtschaft in eine schwere Krise stürzen.“