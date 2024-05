Bundesparteitag in Essen Stadt Essen legt sich mit der AfD an – darum geht es

Sollte der Bundesparteitag wie ursprünglich geplant in der Grugahalle stattfinden, wird das wohl trotzdem nicht ohne Störfaktoren möglich sein. Wie Anfang der Woche bekannt gegeben, will ein linkes Aktionsbündnis mit einer Massenblockade die Anreise der Delegierten so gut es geht verhindern. Man werde sich mit „Aktionstrainings“ in den kommenden Wochen darauf vorbereiten, den begrenzten Raum der Ruhrmetropole mit Methoden des zivilen Ungehorsams so zu füllen, dass es für die Delegierten der AfD keine Möglichkeit geben werde, zur Grugahalle vorzudringen, hieß es. Das wird nicht der einzige Protest: Mehrere andere Organisationen haben Kundgebungen sowie eine Rave-Parade gegen die AfD angemeldet. Und in der Region wird es ohnehin voll, vor allem am Samstag: Dann findet ein Spiel der EM-Achtelfinale in der Nachbarstadt Dortmund statt.