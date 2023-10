Nach Wahlschock in Hessen und Bayern Wie die AfD wieder auf Normalmaß schrumpft

Rechtsradikale Parteien in der Bundesrepublik schossen in der Vergangenheit oft rasch nach oben und verschwanden genauso schnell wieder. In der unmittelbaren Nachkriegszeit war es die rechtsextreme Deutsche Reichspartei, in Zeiten der großen Koalition (1966 bis 1969) die NPD, danach in den späten 80er und Anfang der 90er Jahre die Republikaner. Oft hing ihr Aufstieg mit Wirtschaftskrisen (1950 und 1967) oder einer starken Zunahme der Migration (1980er Jahre) zusammen. Fanden die etablierten Parteien eine Lösung der Probleme, flogen die Rechtsausleger schnell aus den Parlamenten.