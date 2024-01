Demos gegen Rechts Aufstand der Anständigen – und der Rest?

Tausende gehen in diesen Tagen gegen Rechts und für die Demokratie auf die Straße. Großkundgebungen sind auch für die kommenden Tage geplant. Das hat sicher damit zu tun, dass es in Deutschland inzwischen Netzwerke wie Fridays for Future gibt, die sehr schnell mobilisieren können und das gerade auch tun. Doch auf derartigen Widerhall trifft das wohl nur, weil sehr viele sich ernsthafte Sorgen machen über rechte Angriffe auf die Demokratie und deren Wehrhaftigkeit. Die Enthüllungen zu dem „Geheimtreffen“ in Potsdam hatten eine neue Qualität. Zum ersten Mal haben sie einer breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt, dass Rechtsradikale sich mit Politikern und Unternehmern zusammentun, die über Macht und Ressourcen verfügen. Und dass diese Leute sehr konkret an einer radikalen Umgestaltung Deutschlands, an der Abschaffung von Demokratie arbeiten und sich dabei unverhohlen die Nazi-Zeit zum Vorbild nehmen.