AfD gegen den Verfassungschutz 470 Beweisanträge abgelehnt – das bedeutet noch gar nichts

Wie es vonseiten der AfD ab dem 6. Mai weitergehen könnte, lässt sich nur erahnen. Dass sie sich mit den abgelehnten Anträgen zufriedengibt, dürfte unwahrscheinlich sein. Anfechten könnten sie die Entscheidung in der nächsten Instanz, in diesem Verfahren nicht. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, die Anträge umzuformulieren oder neue zu stellen; mit ihrer Forderung, die 470 Stück in der Verhandlung einzeln verlesen zu lassen, war sie im Übrigen gescheitert. Doch es wird deutlich: Es geht der AfD auch darum, auf Zeit zu spielen. Ein weiterer Antrag auf Befangenheit des Richters ist deshalb nicht ausgeschlossen, wie es bereits zu Beginn geschah. Inzwischen aber scheint der Vorsitzende Richter Zug hineinbringen und zum Kern der Verhandlung kommen zu wollen. Er will sich nicht von der AfD vorführen lassen. Wenn er so weiter macht, wird die AfD zurecht nicht mit ihrer Verzögerungstaktik durchkommen. Der Senat muss natürlich trotzdem gewissenhaft sein und Verfahrensfehler vermeiden, er kann nicht über alles hinweggehen, auch wenn das auf Nicht-Juristen oft penibel wirken mag. Gleiches gilt aus Sicht der Klägerin AfD, die schon auf die nächste Instanz – das Bundesverfassungsgericht – schielt, sollte das Urteil in Münster wieder gegen sie ausfallen. Ob das noch vor der Europawahl passiert, bleibt fraglich. Angesetzt sind Termine bis Anfang Juli.