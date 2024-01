Rechtsextremismus Fünf Gründe, warum ein AfD-Verbotsverfahren nichts bringt

Zu Recht haben das Grundgesetz und auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hohe Hürden für ein Parteiverbot installiert. Demokratie heißt Meinungs- und Gestaltungsvielfalt. Es darf nicht dazu kommen, dass etablierte Parteien unliebsame Newcomer und ihre umstrittenen Ansätze durch ein Verbot ausschalten. Es muss schon gewichtige Gründe geben. Im Fall der AfD reicht deren Programm als Beweismittel für einen Verbotsantrag schon mal nicht aus. „Daraus geht nicht hervor, dass die AfD die demokratische Ordnung abschaffen will“, meint Jura-Professor Christoph Degenhart, der an der Universität Leipzig Staats- und Verwaltungsrecht lehrt. Seine Kollegin Gertrude Lübbe-Wolff von der Universität Bielefeld sieht es ähnlich: „Es kommt auf die Partei als Ganzes an“, meint die frühere Richterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Auch die Haltungen einzelner Personen, so Lübbe-Wolff, genüge nicht, „seien die auch noch so abstoßend“.