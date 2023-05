Umfrage-Hoch der AfD Trotz der alarmierenden Zahlen besteht kein Anlass zur Panik

Mehr als drei Jahre ist das her. Im Herbst 2024 ist ein erneuter Urnengang in Thüringen fällig. Auch Brandenburg und Sachsen wählen. Und überall führt die Rechtsaußen-Partei AfD mit bis zu 28 Prozent in den Umfragen. Steht ein erneuter Tabubruch zu erwarten? In vielen Kommentaren und politischen Analysen wird das nicht ausgeschlossen. Und ein schwerwiegender Vorwurf tritt hinzu: Union und FDP als eher rechts stehende demokratische Parteien würden die AfD erst richtig hoffähig machen. Auch am guten Abschneiden der Rechtspopulisten in westlichen Regionen sind nach dieser Lesart Konservative und Liberale schuld. Sie würden sich nicht entschieden genug gegen eine Rechte abgrenzen, die an der Abschaffung der Demokratie arbeite. Und längst sei der Rechtsextremismus in der Gestalt der AfD ein normaler Teil des politischen Spektrums – vor allem in Ostdeutschland.