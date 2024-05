Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall AfD gegen Verfassungsschutz – Entscheidung im Gerichtsprozess gefallen

Es folgten viele formale Unterbrechungen, Beratungen, Beanstandungen der AfD-Anwälte – wie so oft in diesem kurzen, teils kleinteiligen Prozess am OVG, der in zweiter Instanz die Frage klären soll: Darf der Verfassungsschutz die gesamte AfD offiziell als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen? Schon das Verwaltungsgericht Köln befand darüber und hatte in seinem Urteil 2022 den Verfassungsschützern recht gegeben. Die Richter sahen ausreichend Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der AfD. Die Partei wehrt sich dagegen gerade in zweiter Instanz und ließ am OVG immer wieder durchblicken, dass das im Zweifel nicht die letzte sein wird. Ein Urteil aus Münster, das jenes aus Köln bestätigt, es wäre eine Hiobsbotschaft für die Partei im Wahljahr 2024. Und wird von vielen als weiterer Schritt zum Verbotsverfahren der AfD in Deutschland gewertet.