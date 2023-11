Politische Stimmung in Deutschland Was wählt die Jugend?

Die Ableitung, die AfD profitiere vor allem von ihrem Erfolg in sozialen Medien, ist so pauschal also nicht haltbar. Gleichzeitig müssen Instagram- und Tiktok-Accounts kein eindeutiges Kriterium sein, um Wahlerfolge zu erzielen. Das lässt sich genauso auf Sahra Wagenknecht übertragen. Sie ist zwar mit weitem Abstand die Person aus dem Politikbetrieb mit den meisten Facebookfans in Deutschland. Ihrer vorherigen Partei der Linken hat das bei den Wahlen aber wenig genutzt. Es bleibt abzuwarten, wie viel Person Wagenknecht in ihrer neuen Partei steckt – und wie viel Inhalte, die ihr Wählerstimmen der AfD bescheren könnten. Dass das schon bei der nächsten Gelegenheit auch Jungwähler sein können, ist nicht abwegig: Sollte das Bündnis Wagenknecht im Juni zur Europawahl antreten, dürfte es mit einigen Stimmanteilen rechnen. Nicht nur die Europawahl gilt eher als als Protestabstimmung, auch die Unter-30-Jährigen sind in ihrer Entscheidung eher experimentier- und protestfreudig. Das haben die Ergebnisse in Bayern und Hessen gezeigt.