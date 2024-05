Ausschlussverfahren gegen Höcke-Freund Helferich Alte Machtkämpfe, neue Vorwürfe

Dass seine Partei ihn loswerden will, hat Matthias Helferich nicht überrascht. Mit einem anderen Zeitpunkt habe er allerdings schon gerechnet, sagt der AfD-Politiker am Montag am Telefon – keine 24 Stunden, nachdem er in der Landesvorstandssitzung über sein eigenes Parteiausschlussverfahren abstimmen musste. Neun von zwölf Stimmen gab es dafür, zwei (inklusive seiner eigenen) dagegen. Ein Mitglied fehlte in dem Gremium, in das der 35-Jährige erst im Februar hineingewählt worden war. Doch schon auf jenem Landesparteitag in Marl brodelte es.