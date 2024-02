Gerichtsurteil bestärkt Verfassungsschutz Wie gefährlich ist die Junge Alternative NRW?

Der Beschluss zur JA auf Bundesebene greift gewissermaßen dem vor, was die nordrhein-westfälische Behörde nach eigenen Angaben noch untersucht: Offiziell hat der Verfassungsschutz in NRW die Junge Alternative erst Ende Dezember als Verdachtsfall eingestuft und darf sie deshalb mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen, sie also observieren und zum Beispiel Informanten aus dem Umfeld anwerben. Doch was die Behörden damit womöglich nachweisen und das Verwaltungsgericht Köln für die gesamte JA bestätigte, dürfte wenig überraschen. Zusammen mit Initiativen wie „Ein Prozent“ und dem rechtsextremen „Institut für Staatspolitik“ ziele die JA auf die Ausgrenzung vermeintlich „Fremder“ und versuche, diese Positionen gesellschaftlich anschlussfähig zu machen, so der Kölner Gerichtsbeschluss. „Das Propagieren von Feindbildern und Schüren von Ressentiments in der Bevölkerung sind generell geeignet, den Boden für unfriedliche Verhaltensweisen gegenüber den Betroffenen zu bereiten“, attestieren die Richter der JA. Daran hat auch deren Ableger in NRW offenbar seinen Anteil.