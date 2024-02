Rechte Erfolge in sozialen Netzwerken „Dann könnte aus der Generation TikTok die Generation AfD werden“

Zum einen macht Hillje macht dafür einen hohen Ressourceneinsatz verantwortlich. Die AfD investiert mehr als andere Parteien in ihre Auftritte auf sozialen Plattformen – auch weil sie die klassischen Medien als Gegner identifiziert. Auf ihren eigenen Accounts hat sie die Zügel hingegen selbst in der Hand. Bei TikTok dominiert die Partei laut Hillje mit zwei Formaten. So würden AfD-Politiker zum einen „plattformkonforme Parlamentsreden“ halten. Wenn AfDler im Bundestag sprechen, haben sie die nachträgliche Social-Media-Verwertung demzufolge bereits im Sinn – entsprechend äußern sie sich. Auch die Auftritte von AfD-Politikern in öffentlich-rechtlichen Talkshows nutzt die Partei. So findet etwa Tino Chrupallas jüngster Auftritt bei Markus Lanz auf dem Account Verwertung. Der achteinhalbminütige Zusammenschnitt trägt den Titel „Best Of Chrupalla bei Lanz!“ und wird von der Community bejubelt. Kritische Gegenstimmen von Lanz oder den anderen Talk-Gästen erhält der Beitrag kaum.